Miglior gioco di piattaforme del 2021: si vota!

I platform pubblicati negli ultimi dodici mesi saranno anche una manciata, ma sul piano qualitativo si sono rivelati uno più sorprendente dell'altro. A questo giro, infatti, il titolo di miglior platform del 2021 è conteso tra Little Nightmares 2 (che racconta di una dimensione perversa e angosciante, ma anche irresistibile), Super Mario 3D World + Bowser's Fury (una storia "mariesca" da non sottovalutare) e It Takes Two (l'assoluto capolavoro del geniale Josef Fares).