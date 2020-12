Miglior sistema di gioco dell'anno: è il momento di votare!

Categoria destinata ad accendere più di una discussione, quella per il miglior sistema di gioco dell’anno. Tutte le piattaforme attualmente in commercio si sono distinte durante l’anno, chi per le esclusive (come nel caso di Nintendo Switch e PlayStation 4) e chi per i servizi (pensiamo all’ecosistema Xbox e al Game Pass) e non possiamo dimenticare l’arrivo di PS5 e Xbox Series X/S, console animate da filosofie diverse ma ugualmente capaci di attirare le attenzioni di milioni di giocatori.



Non possiamo ovviamente tralasciare il PC e nemmeno trascurare gli sforzi (per quanto forse non sufficienti) di Google per rendere sempre più appetibile la piattaforma Stadia.