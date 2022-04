Monkey Island: qual è il tuo gioco preferito della serie di Ron Gilbert?

A sorpresa, Devolver Digital ha annunciato Return to Monkey Island, nuovo episodio della serie nata nel 1990 e che di fatto manca da nostri schermi dal lontano 2010, anno di pubblicazione di Monkey Island 2 LeChuck's Revenge Special Edition, mentre l'ultimo vero gioco della saga risale al 2009, anno di pubblicazione di Tales of Monkey Island a opera di Telltale Games.



Una saga leggendaria che ha segnato la storia dei videogiochi su Personal Computer nel corso degli anni '90, per poi andare incontro ad un periodo buio anche a seguito della chiusura di LucasArts e del successivo calo di popolarità delle avventure grafiche.



Qual è il tuo gioco preferito della serie Monkey Island?