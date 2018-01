Monster Hunter: qual è il tuo gioco preferito della serie Capcom?

Monster Hunter World è uno dei titoli più attesi del 2018 l'Open Beta di dicembre ha riscosso un buon successo la community non vede l'ora di mettere le mani su questo nuovo episodio, che segna il ritorno del franchise su console casalinghe dopo qualche anno di dominio portatile.



In attesa di Monster Hunter World, in arrivo il 26 gennaio, ti chiediamo: qual è il tuo gioco preferito della serie? Nota Bene: per praticità abbiamo deciso di non inserire i titoli usciti solo in Giappon come Monster Hunter Portable 3rd o Monster Hunter XX (Double Cross), oltre allo spin-off mobile Monster Hunter Dynamic Hunting.