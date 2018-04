Monster Hunter World: quale collaborazione vorresti vedere nel gioco?

Monster Hunter World sembra essere un gioco decisamente "aperto" nell'ospitare contenuti tratti da altri giochi. Dopo le quest speciali incentrate su Street Fighter V, Horizon Zero Dawn e Mega Man (quest'ultima al via il 13 aprile) e l'annuncio della collaborazione con Devil May Cry, ci siamo chiesti quale altra serie potrebbe adattarsi al contesto dell'Hunting Game di Capcom.



Ne abbiamo selezionate venti da God of War a Dragon Quest, passando per Dino Crisis, Resident Evil, Assassin's Creed, Tomb Raider, Uncharted e The Witcher. A te la parola quindi: quale collaborazione vorresti vedere in Monster Hunter World?