Most Wanted: vota il gioco più atteso del 2021

Il 2020 è stato decisamente ricco dal punto di vista delle novità, complice anche il lancio di PlayStation 5 e Xbox Series X/S, il 2021 non dovrebbe però essere da meno. Tanti i giochi in arrivo il prossimo anno, da Halo Infinite a Horizon Forbidden West, senza dimenticare Final Fantasy 16, Ratchet & Clank Rift Apart e, secondo rumor, Elden Ring di From Software.



Si vota per eleggere il Most Wanted 2021, il gioco più atteso del prossimo anno: la lista è ben nutrita, ti chiediamo di motivare la tua scelta nello spazio commenti.