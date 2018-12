Most Wanted: vota il gioco più atteso del 2019

Uno dei premi più ambiti, eleggiamo il gioco più atteso del 2019 per la community di Everyeye. Il prossimo anno si prospetta assolutamente ricco di novità, da Gears 5 ad Anthem, passando per Resident Evil 2, Kingdom Hearts 3, Metro Exodus, Devil May Cry 5, Shenmue III, Sekiro Shadows Die Twice e il nuovo Pokemon per Nintendo Switch, senza dimenticare il possibile lancio di uno dei tre pesi massimi targati Sony come Death Stranding, The Last Of Us II e Ghost of Tsushima.



Vota il videogioco più atteso del 2019 e scopri tutte le categorie degli Everyeye Awards.