Most Wanted: vota il videogioco più atteso del 2022

Quella alle porte promette di essere un'annata fenomenale per l'industria videoludica, e i The Game Awards di Geoff Keighley ce ne hanno dato un sostanzioso assaggio. Esclusive estremamente blasonate come Horizon: Forbidden West, Elden Ring e God of War Ragnarök appaiono infatti a portata di mano, come pure il tanto bramato sequel di The Legend of Zelda Breath of the Wild, Bayonetta 3 o Dying Light 2. Scegliete quindi il vostro personalissimo Most Wanted e votatelo nel sondaggio sul gioco più atteso del 2022.