Neo Geo Mini: quale di questi giochi non può assolutamente mancare?

Nella giornata di ieri si è diffuso un leak sul Neo Geo Mini, presunta riedizione della storica piattaforma targata SNK, popolarissima negli anni '90. Secondo quanto riportato, Neo Geo Mini sarà un micro cabinato con schermo da 3.5 pollici e controlli in stile arcade, con la possibilità di essere collegato al televisore grazie alla presa HDMI.



I giochi preinstallati dovrebbero essere 40, tra cui grandi classici come Metal Slug, The Last Balde 2, The King of Fighters '98, Ninja Masters, Sengoku 3, Mutation Nation, Fatal Fury, Samurai Shodown e tanti altri. Abbiamo selezionato 20 giochi iconici della console SNK e ti chiediamo: quale non può assolutamente mancare nel Neo Geo Mini?