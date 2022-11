NFS, High On Life, The Witcher 3: qual è il gioco più atteso di dicembre?

Crisis Core Final Fantasy VII Reunion, Dragon Quest Treasures, High On Life e The Witcher 3 Wild Hunt Next-Gen, solamente per citarne alcuni. Quest'anno il mese di dicembre si presenta insolitamente ricco di nuove uscite di spessore: l'ultimo mese dell'anno vedrà l'arrivo di giochi come The Callisto Protocol , Need for Speed Unbound, Marvel Midnight Suns,, Dragon Quest Treasures, High On Life e The Witcher 3 Wild Hunt Next-Gen, solamente per citarne alcuni.

The Callisto Protocol è l'erede spirituale di Dead Space, Need for Speed Unbound è il nuovo episodio della serie NFS e non manca la riedizione di Crisis Core Final Fantasy VII uscito originariamente solo su PSP nel 2007. E che dire del nuovo gioco dell'autore di Rick & Morty ( High on Life ) senza dimenticareche porterà finalmente l'avventura di Geralt su PS5 e Xbox Series X/S. Qual è il gioco di dicembre 2022 che attendi con maggior interesse?