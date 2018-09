Nintendo Direct 14 settembre: qual è stato il miglior annuncio dello show?

Il Nintendo Direct del 14 settembre si è rivelato davvero ricchissimo di annunci: tante le novità presentate dalla casa di Kyoto ai publisher di terze parti, da Luigi's Mansion 3 al nuovo Animal Crossing Switch, passando per Katamari Damacy Reroll, New Super Mario Bros. U Deluxe, Town (nuovo progetto degli autori di Pokemon) e Assassin's Creed Odyssey Cloud Version (solo per il mercato giapponese).



Una valanga di novità, molte delle quali parzialmente inattese. Ti chiediamo: il Nintendo Direct ha soddisfatto le tue aspettative? Qual è stato il miglior annuncio della trasmissione?