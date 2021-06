Nintendo Direct E3: qual è stato il miglior annuncio?

Il Nintendo Direct dell'E3 2021 ha riservato qualche piccola sorpresa: nessuna apparizione di Switch PRO (ma era stato chiarito che la trasmissione avrebbe ospitato solamente annunci legati al software) ma in compenso sono stati annunciati nuovi giochi in arrivo su Switch a fine anno come WarioWare Get It Together!, Metroid Dread, Advance Wars 1+2 Re-Boot Camp, Mario Party Superstars, Super Monkey Ball Banana Mania e Project Zero Maiden of Black Water, quest'ultimo già uscito su Wii U nel 2015.



In chiusura, un nuovo trailer di The Legend of Zelda Breath of the Wild 2, in arrivo nel corso del 2022, seppur ancora privo di un titolo ufficiale e di una finestra di lancio precisa. Ti chiediamo: qual è stato il miglior annuncio della conferenza E3 di Nintendo?