Nintendo Direct di febbraio: quale gioco vorresti assolutamente vedere?

Oggi è il giorno del Nintendo Direct di febbraio 2022, questa sera alle 23:00 la casa di Kyoto trasmetterà un nuovo showcase della durata di 40 minuti incentrato principalmente sulle novità in arrivo su Switch nella prima metà dell'anno.



Principalmente però non vuol dire esclusivamente e sono in molti ad aspettarsi sorprese in tal senso: insider e leaker lanciano i nomi più disparati, da Mario Kart 9 a un nuovo Fire Emblem, passando per Xenoblade Chronicles 3, oltre ai quasi certi Splatoon 3 e Kirby E La Terra Perduta, questi ultimi già noti al pubblico. Quale gioco vorresti vedere assolutamente? A te la parola!