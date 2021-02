Nintendo Direct di febbraio: qual è stato il miglior annuncio per Switch?

Il Nintendo Direct del 17 febbraio ha riservato qualche interessante sorpresa a tutti i possessori di Switch, con un buon numero di annunci legati a nuovi giochi in arrivo sulla console ibrida. Si parte da Fal Guys Ultimate Edition in uscita questa estate e si continua con produzioni come Knockout City, Project Triangle Strategy, Star Wars Hunters, Neon White e Samurai Warriors 5, passando ai progetti interni che animeranno l'estate targata Nintendo: The Legend of Zelda Skyward Sword HD e Mario Golf Super Rush.



Sorpresa finale, Splatoon 3, in uscita però nel 2022. Grande assente The Legend of Zelda Breath of the Wild 2, Eiji Aonuma ha però confermato che quest'anno avremo notizie sul gioco. Ti chiediamo: qual è stato il miglior annuncio del Nintendo Direct di febbraio? A te la parola!