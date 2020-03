Nintendo Direct Mini: qual è stato il miglior annuncio del 26 marzo?

Il Nintendo Mini Direct del 26 marzo ha riservato non poche sorprese, sebbene non siano arrivate novità sull'attesissimo Bayonetta 3 i giocatori hanno potuto scoprire la data di uscita di Xenoblade Chronicles Definitive Edition e assistere all'annuncio di nuovi giochi in arrivo su Nintendo Switch come Catherine Full Body, Panzer Dragoon Remake (in esclusiva console), Ninjala e 51 Worldwide Games.



Senza dimenticare la demo di Bravely Default II (disponibile ora) e gli aggiornamenti sulle novità per i principali giochi first party tra cui Super Smash Bros Ultimate, Ring Fit Adventure e Animal Crossing New Horizons. Ti chiediamo: qual è stato il miglior annuncio del Nintendo Direct Mini di primavera? A te la parola!