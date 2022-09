Nintendo Direct vs State of Play: quale conferenza ti è piaciuta di più?

Il 13 settembre 2022 verrà ricordato come il giorno dei grandi eventi, a distanza di poche ore uno dall'altro, Nintendo e Sony hanno trasmesso rispettivamente un Nintendo Direct e uno State of Play, due showcase ricchissimi di novità.



Sul fronte Nintendo trovano spazio gli annunci di Fire Emblem Engage, Octopath Traveler 2 e ovviamente The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, vero sequel di Zelda Breath of the Wild 2. Lo State of Play è stato invece caratterizzato dalla presenza di giochi come Tekken 8, Synduality di Bandai Namco, Rise of the Ronin e ovviamente God of War Ragnarok (ecco la nostra anteprima di God of War Ragnarok).



Due eventi carichi di annunci, ti chiediamo: quale showcase hai preferito, Nintendo Direct o State of Play? A te la parola!