Nintendo Indie: quale dei nuovi giochi annunciati per Switch attendi maggiormente?

Nintendo ha annunciato con un video una serie di novità indie in arrivo su Switch nei prossimi mesi, tra cui Night Call, Moonlighter, This War of Mine, Morphies Law (ora disponibile su eShop), Everspace, Children of Morta, Baba is You, Terraria e Windjammers, solamente per citarne alcuni.



Una line-up "Nindie" davvero ricca e interessante, con alcuni annunci assolutamente inediti, come Windjammers 2, annunciato a sorpresa proprio nel corso del Mini Direct del 20 agosto. Quale di questi giochi indipendenti per Switch aspetti maggiormente?