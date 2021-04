Nintendo Indie World: ti è piaciuto lo show di metà aprile?

Il 14 aprile è andato in onda un nuovo Nintendo Indie World, il "Mini Direct" dedicato ai giochi indipendenti in arrivo sulla console ibrida della casa di Kyoto. Oltre 20 i titoli presenti all'evento, tra cui FEZ, The House of the Dead Remake, OlliOlli World, Cris Tales, Oxenfree 2 Lost Signals e Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge, solamente per citarne alcuni.



Tra titoli del tutto nuovi e giochi noti in arrivo su Switch, i sostenitori delle produzioni indipendenti non possono certamente lamentarsi. Cosa ne pensi dell'ultimo Nintendo Indie World, ti è piaciuto? A te la parola!