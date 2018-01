Nintendo Labo: cosa ne pensi della nuova esperienza interattiva per Switch?

A sorpresa, Nintendo ha annunciato Labo, nuova esperienza all'insegna del DIY per Switch. Labo permetterà ai giocatori di costruire veri e propri giocattoli interattivi (chiamati Toy-Con) utilizzando cartone, corde ed elastici, materiale venduto in pratici kit che consentiranno di dare vita a numerosi oggetti tra cui case, macchinine, robot, moto, canne da pesca e strumenti musicali.



Cosa ne pensi di Nintendo Labo? Sei interessato al prodotto oppure no?