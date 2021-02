Nintendo Switch: compreresti una versione PRO della console?

Da tempo si parla del possibile debutto di Nintendo Switch PRO nel 2021 ma recentemente il Presidente della casa di Kyoto ha ribadito come per il momento non ci siano novità in merito, limitandosi a dichiarare ancora una volta che "Nintendo è sempre al lavoro su nuove soluzioni hardware."



Secondo vari rumor Nintendo Switch PRO punterebbe al 4K, la console inoltre dovrebbe offrire anche altre migliorie legate alla gestione energetica ed all'ottimizzazione dei consumi, con uno schermo OLED e in generale performance più elevate rispetto al modello attualmente in commercio.



In mancanza di conferma da parte della Grande N possiamo solo sperare di saperne di più nel prossimo futuro, nel frattempo ti chiediamo: compreresti una versione PRO di Nintendo Switch oppure no?