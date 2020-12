Nintendo Switch: vota la miglior esclusiva del 2020

Il 2020 di Nintendo Switch è stato certamente ricco di sorprese e soddisfazioni. Oltre al fenomeno Animal Crossing New Horizons (oltre 15 milioni di copie vendute in poche settimane) la casa di Kyoto ha lanciato giochi di grande successo come Paper Mario The Origami King, Hyrule Warriors L’Era della Calamità e la raccolta Super Mario 3D All-Stars dedicata al trentacinquesimo anniversario del celebre personaggio. Senza dimenticare Pikmin 3 Deluxe, Mario Kart LIVE Home Circuit la riedizione di Xenoblade Chronicles.



Si vota per eleggere la miglior esclusiva Nintendo Switch del 2020: una scelta difficile, ma è arrivato il momento di votare!