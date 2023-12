Nuovi giochi di gennaio 2024: quale aspetti con più hype?

Mancano 23 ore alla chiusura

Tra le nuove uscite videogiochi di gennaio 2024 non possiamo non citare Prince of Persia The Lost Crown, The Last of Us Parte 2 Remastered e ovviamente Tekken 8. A questi si aggiungono Like A Dragon Infinite Wealth, Apollo Justice Ace Attorney Trilogy, Another Code Recollection, Enshrouded e Cynthia Hidden in the Moonshadow, per una lineup in grado di accontentare un pubblico davvero vasto.



Qual è il gioco di gennaio che aspetti con maggior interesse? E' il momento di votare!