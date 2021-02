State of Play: qual è stato il miglior gioco dello show?

Durante lo State of Play di febbraio non sono state annunciate sostanziali novità ma in ogni caso le sorprese non sono mancate, con approfondimenti, nuovi trailer e data di uscita di alcuni dei giochi più attesi dalla community PlayStation.



Da Kena Bridge of Spirits a Oddworld Soulstorm, passando per Deathloop e Returnal, senza dimenticare i nuovi annunci come SiFu e Final Fantasy VII Intergrade, riedizione per PS5 del remake uscito lo scorso anno. Uno show incentrato per la maggior parte sulle produzioni indipendenti e su giochi già noti, per i quali sono stati pubblicati nuovi trailer e video gameplay.



Ti chiediamo: qual è stato il miglior gioco dello State of Play del 25 febbraio? A te la parola!