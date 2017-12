Okami HD 4K: su quale piattaforma (ri)giocherai il titolo Capcom?

Okami sta per tornare con un porting della riedizione HD per PlayStation 4, Xbox One e PC Windows: questa nuova versione del gioco Capcom include un comparto tecnico aggiornato (con supporto per la risoluzione 4K su Xbox One X, PS4 Pro e Windows), un miglior bilanciamento del gameplay, il ripristino dei minigiochi (assenti su Wii) e altre piccole ma interessanti migliorie.



Okami HD 4K Remaster sarà disponibile dal 12 dicembre, a undici anni di dstanza dal lancio della versione originale per PlayStation 2. Approfitterai di questa occasione per (ri)giocare con Okami?