Palworld è il gioco del momento: ci stai giocando, ti piace?

In pochissime ore Palworld ha venduto oltre quattro milioni di copie ed ha registrato nuovi record su Steam per quanto riguarda i giocatori connessi in contemporanea. Niente male, per un gioco indipendente che non può certo contare sul budget dei grandi colossi.

Palworld non è un banale clone di Pokemon e sebbene il design di alcuni mostri ricordi da vicino quelle delle creature di Game Freak, i due titoli condividono poco per quanto riguarda il gameplay, con meccaniche di gioco che pescano a piene mani da produzioni come Leggende Pokémon Arceus ma anche The Legend of Zelda Breath of the Wild e Slime Rancher, solamente per fare qualche nome.



E tu stai giocando a Palworld? Ti sta piacendo oppure ti aspettavi ben altro da questo titolo?