Assassin's Creed Mirage è uscito , il nuovo gioco della serie Ubisoft è disponibile su tutte le piattaforme e le prime recensioni non sono del tutto positive. Il ritorno al passato ha funzionato oppure no? Solo in parte.

No, per niente

Sì per me è un bel gioco

Come abbiamo evidenziato nella nostra recensione di Assassin's Creed Mirage, l'avventura di Basim presenta una ambientazione affascinante e una trama interessante, mentre il gameplay non è sempre pienamente a fuoco. Rispetto ai più recenti Origins, Odyssey e Valhalla, in questo caso ci troviamo di fronte ad un gioco dalle dimensioni più contenute e con meccaniche di gameplay più snelle, una soluzione interessante ma non del tutto riuscita.



Ti sta piacendo Assassin's Creed Mirage, oppure no? A te parola!