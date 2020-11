Ti sta piacendo Assassin's Creed Valhalla?

Il nuovo Assassin's Creed Valhalla ha riscosso un enorme successo diventando di fatto il gioco della serie più venduto al lancio, avendo quindi superato titoli come Assassin's Creed II, Assassin's Creed Odyssey e Assassin's Creed Origins. L'ambientazione nordica sembra aver conquistato il pubblico, così come il protagonista Eivor, diventato rapidamente un personaggio iconico per i fan della saga.



Come sottolineato nella nostra recensione di Assassin's Creed Valhalla, il gioco non è perfetto sotto alcuni punti di vista ma riesce a conquistare grazie ad un gameplay valido (anche se non troppo originale) e ad un comparto estetico di pregevole fattura, in particolar modo su console di nuova generazione.



