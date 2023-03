Blizzard ha lanciato la Beta di Diablo 4 con un buon successo di pubblico che ha costretto gli sviluppatori a inserire un sistema di coda con lunghe attese per i giocatori. La Beta è soggetta a problemi tecnici e frequenti disconnessioni ma chi è riuscito a giocare sembra essere rimasto colpito dal nuovo episodio di Diablo .

Non sono interessato a Diablo 4

Non l'ho provata

No, per niente

Mancano 22 ore alla chiusura

Come detto i problemi tecnici non mancano (ma trattandosi di una Beta, non bisogna stupirsi) ma la porzione di gioco che possiamo provare è piuttosto generosa, inoltre partecipando alla Beta si può sbloccare un oggetto speciale da usare poi nella versione completa di Diablo 4.



Ti chiediamo: ti sta piacendo la Beta di Diablo 4? A te la parola!