Ti sta piacendo la demo di Monster Hunter Rise?

L'8 gennaio Capcom ha pubblicato la demo di Monster Hunter Rise per Nintendo Switch, la versione di prova del nuovo episodio della serie permette di accedere a quattro diverse quest e di provare ben 14 diverse armi, inoltre tutti coloro che giocheranno con la demo riceveranno un pacchetto bonus con vari oggetti digitali da usare nel gioco completo non appena questo sarà disponibile.



Una demo piuttosto estesa che mette a disposizione non pochi contenuti e utile in particolare per chi si avvicina solamente ora alla saga. Ti chiediamo: ti è piaciuta la demo di Monster Hunter Rise? A te la parola!