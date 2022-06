Diablo Immortal di Blizzard è uno dei giochi più popolari delle ultime settimane, la versione "mobile" di Diablo sta riscuotendo un buon successo di pubblico e critica, anche se non mancano le polemiche legate ai prezzi delle microtransazioni, da alcuni ritenuti troppo alti, seppur sia possibile ottenere qualsiasi oggetto giocando e siano dunque facoltative.



Blizzard sembra aver però imboccato la via giusta per portare Diablo su smartphone e tablet (Diablo Immortal è disponibile anche su PC) dopo una attesa piuttosto lunga con vari ritardi che hanno costretto la compagnia a rimandare più volte il lancio del progetto. Ti sta piacendo Diablo Immortal?