Ti sta piacendo Forspoken di Square Enix?

Esce oggi Forspoken, il nuovo gioco di Square Enix per PC e PS5 (esclusiva console per 24 mesi). Un gioco Open World realizzato con il Luminous Engine, il motore proprietario della compagnia, un titolo accolto in maniera controversa dalle prime recensioni, con un forbice di voti molto ampia e pareri contrastanti, tra chi premia il gioco e chi invece boccia il progetto.