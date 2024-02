Ti sta piacendo Skull and Bones, il gioco piratesco di Ubisoft?

Skull and Bones di Ubisoft è uscito da pochissimi giorni raccogliendo critiche non troppo entusiastiche al lancio. Il gioco piratesco non è in realtà una versione aggiornata di Assassin's Creed 4 Black Flag, come molti si aspettavano, bensì un games as a service a tratti poco ispirato e non sempre a fuoco.