E' uno dei giochi più acclamati degli ultimi mesi, Super Mario Bros Wonder è stato accolto positivamente dalla critica , che lo ha bollato come uno dei migliori giochi di Mario di sempre. Ti sta piacendo?

Mancano 23 ore, 5 minuti alla chiusura

Come abbiamo segnalato nella nostra recensione di Super Mario Bros Wonder, la nuova avventura della mascotte Nintendo si presenta come un platform dalla grafica colorata e vivace, con uno stile estetico che rinnova la tradizione della serie senza però rivoluzionare nulla. Anche il gameplay resta ancorato al passato, con alcuni tocchi che lo rendono ancora più fluido, immediato e sopratutto divertente.



Ti sta piacendo Super Mario Bros Wonder per Nintendo Switch? A te la parola!