Ti sta piacendo The Callisto Protocol?

Da qualche giorno The Callisto Protocol ha raggiunto gli scaffali dei negozi, l'erede spirituale di Dead Space è stato accolto tiepidamente dalla maggior parte della stampa internazionale, situazione che ha portato ad un calo dell'8% delle azioni del publisher Krafton.



The Callisto Protocol non è un gioco perfetto e seppur a livello tecnico si difenda più che bene su piattaforme di attuale generazione, per quanto riguarda il gameplay e il game design ci troviamo di fronte ad un titolo con diverse lacune strutturali. E' ancora presto però per ritenere segnato il destino di The Callisto Protocol e nei prossimi mesi arriveranno nuovi contenuti, tra cui il New Game Plus, oltre a un DLC single player come parte del Season Pass.



