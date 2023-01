Ti è piaciuta la prima puntata di The Last of Us?

E' finalmente andata in onda anche in Italia la prima puntata di The Last of Us (ecco la recensione di The Last of Us 1x01 ), che inaugura così la serie basata sul videogioco Naughty Dog. Uno show di alto profilo, la puntata ha ricevuto recensioni largamente positive ed i primi feedback sembrano premiare il lavoro svolto da HBO nell'adattare il videogioco di Neil Druckmann per la televisione.

The Last of Us va in onda su Now ogni lunedì alle 03:00 in contemporanea con gli Stati Uniti e la sera alle 21:15 in replica su Sky Atlantic in versione sottotitolata, mentre le puntate doppiate in italiano andranno in onda la settimana successiva sempre su Sky e Now.