Ti è piaciuto il finale di God of War Ragnarok?

Secondo i primi dati, il 25% dei possessori del gioco ha finito God of War Ragnarok, una percentuale non elevatissima in apparenza ma comunque superiore rispetto ai dati di altri giochi single player, che vedono spesso di una percentuale di completamento inferiore al 20% del totale acquirenti.



Ma oltre ai freddi numeri, vogliamo sapere se il finale di God of War Ragnarok ti è piaciuto oppure no. Il nuovo gioco di Santa Monica Studio mette sul piatto una sequenza conclusiva di alto impatto, sappiamo che God of War Ragnarok rappresenta la fine delle avventure norrene di Kratos e Atreus ma qualcuno bolle sicuramente in pentola per il futuro dell'IP...



E tu cosa ne pensi dunque del finale di God of War Ragnarok, ti è piaciuto o si poteva fare di meglio? A te la parola!