Ti è piaciuto il nuovo gameplay di Legend of Zelda Tears of the Kingdom?

Dopo una lunga attesa, Nintendo ha finalmente mostrato un nuovo video gameplay di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom , indubbiamente uno dei videogiochi più attesi dell'anno , in uscita a maggio esclusivamente sulle console della famiglia Nintendo Switch. Il nuovo filmato, della durata di circa dieci minuti, ci ha permesso di dare una occhiata più approfondita alle meccaniche di gioco , con particolare focus sull'esplorazione, sulle abilità di Link e sui combattimenti.

Una bella occasione dunque per vedere il gioco in azione a poche settimane dal debutto nei negozi. Hai visto il video, cosa ne pensi? Ti è piaciuto il gameplay di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom oppure no? Faccelo sapere qui sotto nei commenti, è il momento di votare!