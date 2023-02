Ti è piaciuto il Nintendo Direct di febbraio?

Mancano 22 ore, 13 minuti alla chiusura

Oltre a The Legend of Zelda Tears of the Kingdom (in uscita a maggio), il Direct ci ha permesso di saperne di più su giochi come Pikmin 4 e non sono mancati nuovi annunci come Metroid Prime Remaster (una sorpresa piuttosto interessante per i possessori di Nintendo Switch), Ghost Trick Detective Fantasma, Etrian Odyssey Origins Collection, la data di uscita di Advance Wars 1+2 Re:Boot Camp e l'arrivo dei giochi per Game Boy per gli abbonati Nintendo Switch Online.



Ti chiediamo: ti è piaciuto il Nintendo Direct dell'8 febbraio oppure no?