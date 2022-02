Ti è piaciuto il Nintendo Direct di febbraio 2022?

Non si può dire che il Nintendo Direct di febbraio sia stato avaro di sorprese, nei 40 minuti di show la casa di Kyoto ha annunciato nuovi titoli come Fire Emblem Warriors Three Hopes, Mario Strikers Battle League Football, Xenoblade Chronicles 3 e nuovi circuiti per Mario Kart 8 Deluxe, inoltre non sono mancati annunci di terze parti del calibro di No Man's Sky, Chrono Cross Radical Dreamers Edition, Front Mission 1st Remake, Klonoa Phantasy Reverie Series e Live A Live.



Tante novità pronte a debuttare su Nintendo Switch nel corso del 2022, il Direct di febbraio è stato piuttosto corposo e ricco di novità, sei soddisfatto dell'evento oppure no?