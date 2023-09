Ti è piaciuto lo State of Play di settembre?

Il PlayStation State of Play del 14 settembre si è rivelato più interessante del previsto: spazio a indie, giochi PlayStation VR2 e giochi di terze parti come promesso da Sony, con qualche piccola sorpresa come il nuovo trailer di Marvel's Spider-Man 2 .

Tra gli annunci, la data di uscita di Final Fantasy 7 Rebirth, il nuovo story trailer di Avatar Frontiers of Pandora e novità su Resident Evil 4 VR Mode e sul DLC Separate Ways con Ada Wong e la demo di Ghostrunner 2, oltre alla presenza di giochi come Beby Steps e Ghostbusters Rise of the Ghost Lord.



