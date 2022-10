Il Comic-Con di New York si è aperto con una world premiere, come si suol dire in questi casi: Nintendo ha trasmesso un Direct dedicato al film di Super Mario approfittando di questa occasione per pubblicare il primo trailer del film di Super Mario Bros con Chris Pratt, prodotto in collaborazione con Illumination Entertainment, compagnia responsabile di pellicole di successo come Sing, Cattivissimo Me e Pets.



Dagli autori dei Minions prende vita il nuovo lungometraggio dedicato a Super Mario e ambientato nel Regno dei Funghi, il primo trailer mette bene in mostra tutti gli elementi tipici della serie e non mancano ovviamente i personaggi più iconici della saga targata Nintendo.



Ti è piaciuto il primo trailer del film di Super Mario Bros? A te la parola!