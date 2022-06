Ti è piaciuto il trailer di Final Fantasy 7 Rebirth?

Come parte dei festeggiamenti per i 25 anni di Final Fantasy VII, Square Enix ha annunciato Final Fantasy VII Rebirth, di fatto la parte due del progetto FF7 Remake iniziato nel 2020 e destinato a continuare in futuro con il secondo e il terzo capitolo che andranno a formare una trilogia.



Al momento sappiamo che Final Fantasy 7 Rebirth uscirà "il prossimo inverno" con riferimento all'inverno a cavallo tra il 2023 e il 2024 mentre durante l'inverno 2022/2023 uscirà Crisis Core Final Fantasy VII Reunion, anche questo annunciato nelle scorse ore.



Ti chiediamo: ti è piaciuto il trailer di debutto di Final Fantasy 7 Rebirth? A te la parola!