HBO ha pubblicato il trailer di The Last of Us in occasione del The Last of Us Day, un trailer che ha riscosso enorme successo finendo al primo posto delle tendenze di Twitter e YouTube con milioni di visualizzazioni accumulate in pochissime ore.



Il trailer ci permette di dare uno sguardo alle ambientazioni e ai personaggi di The Last of Us, le critiche in realtà non sono del tutto positive e in particolare la scelta del cast non è stata accolta sempre con grande calore ma HBO non ha alcuna intenzione di fare marcia indietro, come dichiarato più volte.



Ti chiediamo: ti è piaciuto il trailer della serie TV di The Last of Us oppure no?