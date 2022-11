Ti è piaciuto il nuovo trailer di Super Mario Bros il Film?

Nintendo e Universal Pictures hanno pubblicato il secondo trailer di Super Mario Bros Il Film, a poche settimane dal video di debutto che ci ha permesso di dare una prima occhiata alla pellicola dedicata alla mascotte della casa di Kyoto, realizzata in collaborazione Illumination Entertainment, lo studio di produzione celebre per opere come Minions, Cattivissimo Me e Sing.



In questo secondo trailer, scopriamo per la prima volta il Castello di Peach e facciamo la conoscenza della Principessa del Regno dei Funghi, protagonista della pellicola insieme a Mario, Luigi, Toad e Bowser. Da segnalare anche la comparsa di Donkey Kong e dei kart di Mario Kart, con tanto di Pista Arcobaleno! Ti è piaciuto il secondo trailer di Super Mario Bros Il Film? A te la parola!