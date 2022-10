Capcom ha mostrato il gameplay di Resident Evil 4 Remake, la casa di Osaka ha approfittato del Resident Evil Showcase per mostrare le meccaniche di gioco della riedizione di uno dei survival horror più amati e venduti di sempre.



Il remake di Resident Evil 4 presenta interessanti novità non solo dal punto di vista tecnico ma anche per quanto riguarda le meccaniche di gioco e le sequenze filmate. Un lavoro sicuramente certosino, per riportare in vita un classico che ha contribuito in maniera netta e decisa ad influenzare il genere.



Ti è piaciuto il video gameplay di Resident Evil 4 Remake?