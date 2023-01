Ti è piaciuto Xbox Developer Direct, il nuovo evento Microsoft di gennaio?

Il 25 gennaio, Microsoft ha trasmesso Xbox Developer Direct , uno showcase della durata di poco superiore ai 30 minuti, per svelare le novità in arrivo su PC, Xbox e Game Pass nella prima metà dell'anno. Tra i giochi presenti, Forza Motorsport, Redfall e Fable Legends, con uno sguardo al gameplay e il reveal di altri dettagli che ci permettono di approfondire vari aspetti di queste tre produzioni.

Non è mancato un primo reveal della prossima espansione di The Elder Scrolls Online e restando in casa Bethesda ecco l'annuncio di Hi-Fi Rush, il nuovo gioco di Tango Gameworks e Shinji Mikami, disponibile da oggi su Xbox Game Pass! Ti è piaciuto l'evento Xbox Developer Direct oppure no? A te la parola!