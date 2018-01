PlayStation 2 Classic Mini: quale gioco non dovrebbe assolutamente mancare?

Sono in molti a chiedersi se e quando Sony lancerà sul mercato una riedizione "Classic" delle sue prime console. Al momento non ci sono rumor che indicano un possibile lancio di PlayStation 2 Mini, ma nulla ci vieta di sperare che il sogno possa diventare realtà nel prossimo futuro, magari tra due anni, giusto in tempo per festeggiare il ventesimo anniversario di PS2, uscita originariamente nel 2000.



Ti chiediamo: quale di questi giochi non dovrebbe assolutamente mancare nella line-up di una eventuale PlayStation 2 Classic Mini?