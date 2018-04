PlayStation 5 nel 2019 o 2020: quando uscirà la nuova console Sony?

Nella giornata di ieri sono emerse alcune indiscrezioni su PlayStation 5, secondo quanto riportato la nuova console Sony sarà basata su architettura AMD Navi e monterà una CPU della serie Zen. Rumor anche sulla finestra di lancio, apparentemente prevista per la fine del 2019 o la prima metà del 2020.



Al momento si tratta solamente di rumor privi di conferma, sembra in ogni caso che alla GDC di San Francisco Sony abbia mostrato un prototipo della console e che i devkit sarebbero già in mano a numerosi studi di sviluppo di terze parti. In attesa di saperne di più sulla prossima piattaforma del colosso nipponico ti chiediamo: quale sarebbe secondo te il momento migliore per lanciare sul mercato l'attesissima PlayStation 5?