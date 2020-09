PlayStation 5: hai prenotato la nuova console Sony?

L'apertura dei preordini di PlayStation 5 è stato uno degli eventi chiave di questi ultimi giorni nel mondo dei videogiochi, capace di attirare l'attenzione non solo degli appassionati ma anche del pubblico generalista, impaziente di riuscire a preordinare la nuova console Sony.



Ad oggi nel nostro paese Amazon ha completamente esaurito le scorte a disposizione e così anche altri rivenditori, che pur continuando ad accettare preorder non possono garantire la consegna entro Natale. Situazione simile anche all'estero e specialmente negli Stati Uniti, dove PS5 risulta sold-out in preordine presso tutte le principali catene della grande distribuzione.



Ti chiediamo: sei riuscito a prenotare PlayStation 5 oppure sei ancora indeciso sull'acquisto? A te la parola!