PlayStation 5: quale sarà il prezzo al lancio?

Sony non ha ancora annunciato PlayStation 5 ma non è un mistero che la nuova generazione di console sia ormai prossima al lancio, con arrivo, secondo gli analisti, tra il 2020 e il 2021. In attesa di saperne di più su PS5, abbiamo analizzato gli ultimi rumor sul possibile prezzo di lancio della piattaforma.



Stando agli analisti finanziari, Sony potrebbe vendere la console al day one ad un prezzo compreso tra i 299 ed i 399 dollari/euro, non disdegnando prezzi "intermedi" come 329 o 349 euro, stesso price point adottato da Nintendo con Switch: il costo della console ibrida della casa di Kyoto è stato ritenuto da molti troppo elevato ma questo non ha frenato le vendite, che hanno superato quota 35 milioni di pezzi in due anni.



Ti chiediamo: quanto costerà la PlayStation 5? Partendo da 299 euro (difficile ipotizzare un prezzo d di lancio più basso) ad oltre 499 euro... a te la parola!